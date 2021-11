Schwerer Unfall bei Bochum : Vier Schwerverletzte - Auto fährt in Tankstelle an der A40

Vier Schwerverletzte - Auto fährt in Tankstelle an der A40

Bochum Am frühen Sonntagmorgen ist ein Autofahrer gegen die Zapfsäule einer Tankstelle auf der A40 geprallt. Der Fahrer und drei Insassen wurden schwer verletzt.

Gegen 04.58 Uhr am Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr alarmiert, dass es einen Unfall an einer Tankstelle auf der A40 gibtmeldete. Wie die Feuerwehr mitteilt, war aus noch unklaren Gründen ein Auto in eine Zapfsäule gefahren. Als die rettungskräfte eintrafen, hatten drei Insassen das Fahrzeug bereits verlassen. Der vierte Schwerverletzte musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden.