A4 und A448 Zwei Autobahnabschnitte in NRW werden gesperrt

Im Ruhrgebiet erneuert die Autobahn Gesellschaft am Wochenende die Fahrbahn der A448 in Bochum. Von Freitagabend (20 Uhr) bis Montagmorgen (2. Oktober, 5 Uhr) wird die Fahrbahn in Richtung Witten zwischen Bochum-Eppendorf und Bochum-Wiemelhausen gesperrt. Autofahrer sollen über die A40 ausweichen. Voraussichtlich am darauffolgenden Wochenende (6. bis 10. Oktober) soll dann die andere Fahrbahn in Richtung Essen gesperrt werden.