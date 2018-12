Autobahn Richtung Köln gesperrt: Tödlicher Unfall auf A4 bei Düren

Düren/Köln Am frühen Donnerstagmorgen ist eine Person bei einem Unfall auf der A4 bei Düren ums Leben gekommen. Mindestens eine weitere wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall um 6.55 Uhr an der Anschlussstelle Merzenich in Fahrtrichtung Köln. Nach ersten Erkenntnissen sind drei Autos an dem Unfall beteiligt.