A4 in Reichshof bei Bonn 90-Jähriger setzt mit Wohnwagen zurück – Ehefrau stirbt

Eine 85-jährige Frau ist auf einem Rastplatz an der A4 in Reichshof östlich von Bonn von einem Wohnwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge soll ihr Ehemann am Samstag (20. Juli 2024) gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz einer Raststätte mit dem Gespann zurückgesetzt haben, als die Frau hinter dem Wohnanhänger stand, wie die Polizei mitteilte.