Gaffer auf Gegenfahrbahn : Vier Schwerverletzte bei Unfall auf A4 bei Frechen

Frechen Auf der A4 bei Frechen hat es am Samstagmittag einen schweren Unfall gegeben. Ein Mensch schwebt in Lebensgefahr. Es gibt Verkehrsbehinderungen durch Gaffer. Die Autobahn ist in Richtung Olpe gesperrt.

Bei dem Unfall sind drei Fahrzeuge aus bisher noch ungeklärter Ursache in Höhe der Tank- und Ratsstätte Frechen Süd in Fahrtrichtung Olpe kollidiert, sagte ein Sprecher der Polizei. Alle vier Insassen wurden schwer verletzt, ein Mensch schwebt in Lebensgefahr.

Die A4 ist in Fahrtrichtung Olpe zwischen Kreuz-Kerpen und Köln-West wegen der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten gesperrt. Durch den Unfall entstand ein Trümmerfeld auf der Fahrbahn.

Derweil behindern Gaffer den Verkehr auf der Gegenfahrbahn, da sie langsam an der Unfallstelle vorbeifahren. Die Polizei mahnt, dass die Verkehrsteilnehmer keinesfalls ihre Geschwindigkeit drosseln sollen.

