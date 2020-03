A4 bei Frechen : Zivilpolizisten entdecken Kokain im Wert von 500.000 Euro

Frechen Ein 52-Jähriger ist auf einem Autobahn-Parkplatz der A4 mit rund elf Kilogramm Kokain erwischt worden. Der Vorfall ereignete sich nahe Frechen.

Der Mann sei vorher auf der A4 in Richtung Olpe unterwegs gewesen und von Beamten in Zivil kontrolliert worden, berichtete die Polizei am Mittwoch. „Bei der Durchsuchung des Autos stellten sie fest, dass der Wagen manipuliert und für den professionellen Transport von Betäubungsmitteln umgebaut wurde“, so die Polizei.