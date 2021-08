A4 bei Engelskirchen : Polizei löst Techno-Party in Hohlraum von Autobahnbrücke auf

Polizei löst Techno-Party in Hohlraum von Autobahnbrücke auf

Engelskirchen Dieser Platz für eine Party ist dann doch eher ungewöhnlich: Bar, Musik, Beleuchtung und ein jähes Ende - Die Polizei hat im Hohlraum einer Autobahnbrücke im Bergischen Land eine Techno-Party entdeckt und aufgelöst.

Ein Anwohner des Bauwerkes in Engelskirchen im Oberbergischen Kreis habe am Samstagabend von lauter Musik berichtet, erläuterten die Beamten am Sonntag. Es kam zu einem Einsatz und wie sich herausstellte, kamen die Töne aus dem Inneren der Brücke.