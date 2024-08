Arbeit an Hochspannungsleitungen A4 bei Aachen bald nachts gesperrt

Nach den Sommerferien wird ein Abschnitt der für Holland-Urlauber wichtigen Autobahn 4 bei Aachen zwei Wochen lang zeitweise voll gesperrt. Ab dem 21. August besteht die Sperrung der Autobahn zwischen dem Kreuz Aachen und der Anschlussstelle Aachen-Zentrum täglich zwischen 20.00 Uhr und 5.00 Uhr, wie die Autobahn GmbH des Bundes in Köln mitteilte. An den beiden Sonntagen gilt die Sperrung ganztägig. Grund sind Arbeiten an Hochspannungsleitungen. Am 4. September soll die Strecke ab 5.00 Uhr wieder frei sein.