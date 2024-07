Autbahn war gesperrt Reisebus brennt auf A3 bei Bonn – Fahrgäste bleiben unverletzt

Die Brandursache war zunächst unklar. Der Bus habe im hinteren Bereich gebrannt, so der Sprecher. Für die Löscharbeiten wurde die A3 in Fahrrichtung Köln zwischen der Anschlussstelle Siebengebirge und dem Kreuz Bonn/Siegburg komplett gesperrt. Nachdem der Bus abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt worden war, wurde die Autobahn am frühen Abend wieder freigegeben.