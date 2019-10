Unfall bei Sprockhövel : Vier Verletzte nach Kollision auf A43

Vier Verletzte nach Kollision Bei einem Unfall mit vier Autoa auf der A43 in Fahrtrichtung Münster in Höhe der Ausfahrt Sprockhövel sind vier Menschen verletzt worden.

Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Einem Sprecher der Feuerwehr zufolge waren vier Autos an der Kollision am Dienstagabend beteiligt. Zur Schwere der Verletzungen und zur Höhe des Sachschadens machte der Sprecher am Mittwochmorgen zunächst keine Angaben.