A33 bei Schloß Holte-Stukenbrock Lastwagen fährt auf stehende Kehrmaschine – Fahrer stirbt

Schloß Holte · Der Lastwagen ist am Montag auf der A33 im Kreis Gütersloh ungebremst auf die Kehrmaschine aufgefahren. Die Autobahn war nach dem Unfall in eine Fahrtrichtung bis in den Abend komplett gesperrt.

25.03.2024 , 19:22 Uhr

Auf der Autobahn 33 ist am Montag (25. März 2024) ein Lastwagen ungebremst auf eine stehende Kehrmaschine aufgefahren. Foto: dpa/Christian Müller

Auf der Autobahn 33 ist am Montag (25. März 2024) ein Lastwagen ungebremst auf eine stehende Kehrmaschine aufgefahren. Dabei habe der Lastwagenfahrer tödliche Verletzungen erlitten, teilte die Polizei in Bielefeld auf Anfrage mit. In Fahrtrichtung Brilon wurde die Autobahn zwischen Paderborn-Sennelager und Stukenbrock-Senne für die Unfallaufnahmen und die Aufräumarbeiten gesperrt, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Verkehrsteilnehmer sollten den Abschnitt großräumig umfahren. Nach ersten Erkenntnissen war die Kehrmaschine mit einer Panne liegengeblieben. Nach Polizeiangaben war die Identifizierung des gestorbenen Lastwagenfahrers noch nicht endgültig abgeschlossen. Der Verstorbene habe im Ausland gewohnt.

(dw/dpa)