Autobahn bei Schloß Holte-Stukenbrock : Autos am Stauende ineinandergeschoben - A33 voll gesperrt

Schloß Holte-Stukenbrock Nach einem Auffahrunfall am Stauende hat die Polizei die Autobahn 33 bei Schloß Holte-Stukenbrock in Richtung Bielefeld am Montagmorgen voll gesperrt. Vier Menschen wurden verletzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Fahrer eines Kleinbusses habe nicht gesehen, dass die Autos vor ihm stehenbleiben mussten. Er schob drei Fahrzeuge ineinander, vier Menschen seien leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Bielefeld.

Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich bis auf zehn Kilometer Länge.

(top/dpa)