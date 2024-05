Auf A33 bei Bielefeld Motorradfahrer fährt gegen Betonschutzwand und wird lebensgefährlich verletzt

In Richtung Brilon war der linke Fahrstreifen zeitweise gesperrt. Die Auffahrt der Anschlussstelle Bielefeld-Senne in Fahrtrichtung Osnabrück und der rechte Fahrstreifen waren laut einer Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen noch gesperrt. Es sei unklar, wie lange diese noch andauere, sagte sie.