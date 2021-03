Zwei Autos auf der A31 bei Ahaus beschossen : Schüsse auf der Autobahn - Mordkommission ermittelt

Münster Auf der A 31 bei Ahaus wurden am Mittwochnachmittag zwei Autos beschossen. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Zwei Ehepaare aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis waren mit ihren Fahrzeugen auf der A 31 unterwegs. Der VW Bulli fuhr in Richtung Oberhausen, der BMW in Richtung Emden. „Etwa auf gleicher Höhe, zwischen den Anschlussstellen Legden/Ahaus und Heek/Ahaus, nahmen die Insassen plötzlich einen dumpfen Schlag wahr und stellten dann jeweils eine zersplitterte Beifahrer- bzw. Seitenscheibe an ihren Fahrzeugen fest“, so ein Polizeibeamter der Stadt Münster.