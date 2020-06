Englische Fünfzentner-Bombe : A3 wegen Bombenentschärfung in Oberhausen zwischenzeitlich gesperrt

Oberhausen Eine Fünfzentner-Bombe aus dem zweiten Weltkrieg ist am Abend in unmittelbarer Nähe der Autobahn 3 bei Oberhausen entschärft worden. Nur wenige mussten ihre Häuser verlassen, doch es kam zu zahlreichen Sperrungen.

Am Mittwoch ist bei Bauarbeiten in Oberhausen eine Bombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die englische Fünfzentner-Bombe wurde noch am Abend entschäft. Dafür war auch eine Vollsperrung der A3 nötig. Die Bombe wurde im Gewerbegebiet „Im Erlengrund“ in Holten in unmittelbarer Nähe der Autobahn gefunden.