Ehepaar nahe Bad Honnef attackiert Polizei sucht nach Rastplatz-Angriff bundesweit Verdächtige

Nach dem Angriff auf ein Ehepaar auf einem Rastplatz bei Bad Honnef sucht die Polizei bundesweit nach Verdächtigen. Das erklärte ein Polizeisprecher in Bonn am Freitag. Durch die Besonderheit des Falls - der Tatort an einer Autobahn in Nordrhein-Westfalen dürfte eher Zufall gewesen sein - sei man nun „mehr oder weniger“ bundesweit unterwegs und auf der Suche nach den Verdächtigen.