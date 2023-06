Feuer nach Duisburg ausgebreitet Autobrand auf A3 greift auf Schrebergarten über

Der Brand eines Autos auf der Autobahn 3 bei Oberhausen hat am Mittwochnachmittag auf das Gelände eines Kleingartenvereins übergegriffen. Der Wagen habe beim Eintreffen der Einsatzkräfte auf dem Seitenstreifen in Fahrtrichtung Köln bereits in Vollbrand gestanden, teilte die Feuerwehr mit. Alle Insassen konnten das Auto demnach unverletzt verlassen.