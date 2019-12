Zwei Lastwagen auf A3 bei Bonn umgekippt : „Die fehlende Rettungsgasse hätte Menschenleben kosten können“

Nahe dem Kreuz Bonn/Siegburg zwei Lastwagen kollidiert und umgekippt, die Autobahn wurde in Richtung Frankfurt gesperrt. Foto: dpa/Ralf Klodt

Bonn Auf der A3 sind nahe dem Kreuz Bonn/Siegburg in der Nacht zwei Lastwagen umgekippt. Die Autobahn bleibt bis zum Nachmittag gesperrt. Autofahrer behinderten die Rettungsaktion der Feuerwehr.

Nach einem Unfall mit zwei Lkw auf der A3 beim Kreuz Bonn/Siegburg wurden die beiden Fahrer verletzt ins Krankenhaus gebracht. „Bei einem Überholmanöver zwischen einem Sattelzug und einem Lkw mit Anhänger kam es zu einem Zusammenstoß“, sagt eine Sprecherin der Polizei unserer Redaktion. „Dadurch stürzten beide Lastwagen auf die Seite.“ Bei dem Sturz löste sich der Anhänger vom Lastwagen und prallte gegen die Schallschutzwand der ICE-Trasse. Die beiden Lastwagen lagen quer auf der Autobahn und blockierten zwei Fahr- sowie einen Standstreifen. Der Unfall ereignete sich gegen 22.35 Uhr in der Nacht zu Freitag. Die A3 Richtung Frankfurt musste für die Bergungsarbeiten der Trümmer und der Ladung gesperrt werden.

Weil sich vor der Unfallstelle ein Stau bildete, konnten die Rettungskräfte zunächst nicht an den Unfallort. Eine Rettungsgasse wurde nicht gebildet. Schließlich musste die Autobahn vorübergehend auch von der anderen Seite gesperrt werden, damit die Einsatzkräfte an die beiden Lkws heran kamen. Die Rettungskräfte mussten nach eigenen Angaben die letzten 300 Meter zur Unfallstelle zu Fuß gehen, weil die Einsatzfahrzeuge nicht durchgelassen wurden. „Wären die Verletzungen der Fahrer lebensbedrohlich gewesen, so hätte die mangelhafte Rettungsgasse heute ein Menschenleben kosten können“, sagt Sascha Lienesch, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin.