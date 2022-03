Bekämpfung von Schmuggel, Drogen- und Schleuserkriminalität : Große Kontrollaktion an A3 - 200 Personen und 150 Fahrzeuge überprüft

Große Kontrollaktion an A3 - 200 Personen und 150 Fahrzeuge überprüft

Erkrath Am Dienstag gab es eine größere Kontrollaktion auf der A3 in Erkrath. Dabei ging es um die unter anderem um die Bekämpfung von Schmuggel, Diebstahl, Drogen- und Schleuserkriminalität.

Bei einer gemeinsame Kontrollaktion von Landespolizei und Zoll an der Autobahn A3 in Erkrath bei Düsseldorf sind rund 200 Personen überprüft worden. Es gehe um die Bekämpfung von Schmuggel, Diebstahl, Drogen- und Schleuserkriminalität, von Zollverstößen und illegalem Tuning, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums. Man habe etwa 150 Fahrzeuge kontrolliert. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) machte sich am Abend ein Bild von der Lage, auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) wurde erwartet.