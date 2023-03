Porsche verunglücken in Emmerich Vier Tote bei Unfällen kurz hintereinander auf der A3

Der schlimme Unfall ereignete sich am Sonntagvormittag kurz vor 11 Uhr in Elten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 42 Jahre alter Mann aus den Niederlanden mit seinem Porsche Cayman auf der A 3 in Fahrtrichtung Köln unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Elten verlor er aus bislang ungeklärter Ursache auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben.