Zehn Kilometer Stau Zehn Verletzte bei Unfall auf A3 bei Siegburg

Ein Auto war am Samstagvormittag in ein Stauende gefahren, wie ein Polizeisprecher sagte. Dabei wurde das Fahrzeug des Unfallverursachers unter dem Wagen am Ende des Staus eingeklemmt, wobei beide Autos auf ein Drittes aufgeschoben wurden. In den drei Autos saßen laut Polizei acht Erwachsene und drei Kinder. Zwei Männer und eine Frau aus dem Wagen des Unfallverursachers wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.