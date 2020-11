Tödlicher Unfall auf der A3 bei Köln : Fehlerhafte Halterungen bei sechs weiteren Betonplatten entdeckt

Mitarbeiter eines Verkehrssicherungsdienstes betrachten die Stelle, von der am Freitag (13.11.2020) eine Betonplatte auf das Auto einer 66-jährigen Kölnerin gestürzt war. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Einem ersten Gutachten zufolge ist die fehlerhafte Halterung der Lärmschutzwand auf der A3 bei Köln noch an weiteren Betonplatten zu finden. Der Landesbetrieb Straßen.NRW geht aktuell davon aus, dass der Mangel mutwillig so verbaut wurde.

Die fehlerhafte Halterung einer Betonplatte, die zum Tod einer Autofahrerin auf der A3 bei Köln führte, wurde einer ersten Untersuchung zufolge an sechs weiteren Stellen verwendet. Wie Straßen.NRW bekannt gibt, sollen die sechs betroffenen Lärmschutzplatten schnellstmöglich ausgebaut werden. Eine der Platten hatte sich am Freitag gelöst und eine 66-jährige Kölnerin in ihrem Auto erschlagen. Während der Arbeiten bleiben die beiden äußeren Fahrspuren im Bereich der Unfallstelle für den Verkehr gesperrt.