A3 bei Bad Honnef: Unfall mit vier Lkw - Sperrung bis in die Nacht

Sperrung bis in die Nacht : Vier Laster kollidieren auf der A3 bei Bad Honnef

Stau auf der A3 (Symbolbild). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Königswinter/Köln Auf der A3 in Richtung Frankfurt sind am Montagabend vier Lkw ineinander gekracht. Die Autobahn ist deshalb bis in die Nacht gesperrt. Es ist am Montag der zweite schwere Unfall auf der Strecke.

Die Polizei sagt, dass die vier Laster auf Höhe der Ausfahrt Bad Honnef/Linz kollidiert sind. Drei Fahrer sind leichtverletzt. Zum Gesundheitszustand des Fahrers aus dem vierten Lkw kann die Polizei am Montagabend noch keine Angaben machen. Er ist in seinem Führerhaus eingeklemmt.

Die Lastwagen haben sich demnach so sehr ineinander geschoben, dass die Einsatzkräfte nicht an den Fahrer herankommen.

Auf der A3 sind in Richtung Frankfurt die Aus- und Auffahrt Bad Honnef/Linz durch den Unfall blockiert. Die Bergung der Laster und die Unfallaufnahme werden noch bis in die Nacht dauern. Die Autobahn ist dafür gesperrt. Autofahrer, die auf der Strecke unterwegs sind, werden ab Siebengebirge/Königswinter abgeleitet. Der Verkehr staut sich auf mehrere Kilometer.

Erst wenige Stunde vor dem Unfall bei Bad Honnef war auf der A3 bei Köln ein Transporter auf ein Stauende gefahren. Die Autobahn war in Richtung Frankfurt nur einspurig befahrbar - auch hier kam es zu einem langen Stau.

