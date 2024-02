A3 bei Bad Honnef Auto kollidiert mit Reisebus – acht Verletzte

Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 sind am Samstag nahe der Landesgrenze zwischen Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen acht Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Autofahrer in der Nähe der Anschlussstelle Bad Honnef/Linz mit hoher Geschwindigkeit in das Heck eines niederländischen Reisebusses. Möglicherweise gab es eine medizinische Ursache für das Verhalten des Mannes, der laut Zeugenaussagen schon zuvor wegen seiner Fahrweise aufgefallen war.