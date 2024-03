A2-Parkplatz Unbekannte schlitzen Planen von fast 30 Lastwagen auf

Auf einem Parkplatz an der Autobahn 2 in Nordrhein-Westfalen haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag die Planen von fast 30 Lastwagen aufgeschlitzt. Wie die Polizei in Dortmund mitteilte, waren mindestens 27 Fahrzeuge betroffen. Ein Zeuge meldete demnach vier Verdächtige. Als Polizisten mit einem Spürhund eintrafen, konnten sie diese jedoch nicht mehr ausfindig machen.