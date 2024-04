Hagel und Starkregen Neun Verletzte bei Massenkarambolage auf A2 – Autofahrer standen ganze Nacht im Stau

„Ich bin gegen 20.42 Uhr reingefahren, da hieß es schon, da geht nichts mehr. Allerdings wurde dann um 3 Uhr gesagt, okay Leute, fahrt mal rückwärts. Gott sei Dank, muss man sagen“, erzählte ein Hörer dem WDR. „Galgenhumor und große Dankbarkeit, dass man in der Vollsperrung steht und nicht selber der Grund dafür ist. Strom an Bord, Hund an Bord und dank meinem netten Autonachbarn auch eine Flasche Wasser“, so eine WDR-Hörerin.