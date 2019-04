Unfall in Bielefeld : Bergung des umgekippten Anhängers auf A2 geht voran

Bielefeld Ein Lkw-Unfall bereitet Autofahrern am Freitag Probleme: Noch immer droht der auf die Seite gekippte Anhänger eines Lastwagens eine Böschung hinabzustürzen.

Ein umgekippter Lastwagenanhänger hat am Autobahnkreuz Bielefeld am Freitagmorgen für lange Staus gesorgt. Die Autobahn 2 in Richtung Hannover wurde wegen der Bergungsarbeiten komplett gesperrt, wie die Polizei Bielefeld mitteilte. Der Lastwagen habe verschiedene chemische Stoffe geladen, darunter unter anderem Lacke. Am Morgen hieß es, die Bergung würde den ganzen Tag dauern. Am Mittag kam die Entwarnung: In dem umgekippten Teil befanden sich keine Gefahrstoffe. Das soll die Bergung nun erleichtern. Die Polizei versuche, einen Fahrstreifen der A2 in Richtung Hannover wieder freizugeben.