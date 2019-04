Unfall in Bielefeld : Bergung des umgekippten Anhängers auf A2 geht voran

Unfall in Bielefeld

Bielefeld Ein Lkw-Unfall bereitet Autofahrern am Freitag Probleme: Noch immer droht der auf die Seite gekippte Anhänger eines Lastwagens eine Böschung hinabzustürzen.

Die Bergung eines am Freitagmorgen umgekippten Lastwagenanhängers auf der Autobahn 2 beim Kreuz Bielefeld geht schneller voran als zunächst gedacht. Nach Angaben der Polizei habe sich in dem umgestürzten Fahrzeugteil entgegen erster Vermutungen kein Gefahrgut befunden. Nur der vordere Teil des Gespanns, der aufrecht stehen geblieben und nahezu unbeschädigt sei, habe chemische Stoffe und Lacke enthalten, sagte ein Sprecher. Der Lastwagen war am frühen Morgen nach dem Wechsel von der A33 auf die A2 von der Fahrbahn abgekommen und verunglückt. Der Fahrer blieb unverletzt.