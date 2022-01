A2 bei Vlotho : Rodung nach Protesten von Umweltschützern gestoppt

An der A2 sollten Bäume gefällt werden. (Symbolbild) Foto: dpa/dpa, hoh jol

Vlotho Umweltaktivisten besetzten am Montag einen Bagger, der Bäume fällen sollte an der A2 bei Vlotho. Nun wurden die Arbeiten gestoppt. Wie es weitergeht, ist noch ungewiss.

Nach Protesten von Umweltschützern sind bei Vlotho in Ostwestfalen am Montag Rodungsarbeiten an einem Waldstück neben der Autobahn 2 gestoppt worden. Die Behörden würden jetzt über das weitere Vorgehen beraten, wie die Polizei mitteilte.