Unfall bei Recklinghausen 40 Fahrer wenden und fahren durch Rettungsgasse auf Autobahn

Nach einem Unfall auf der Autobahn 2 bei Recklinghausen sind 40 ungeduldige Autofahrer in falscher Richtung durch die Rettungsgasse gefahren. Die Fahrer erhielten nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige, ein Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot, teilte die Polizei in Münster am Freitag mit.