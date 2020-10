Einsatz auf A2 bei Herford : Polizei rettet Hundewelpe von Autobahn

Herford Die Polizei hat einen herumirrenden Jack Russell Terrier von der Autobahn geretttet. Der Hund war nach einem Unfall geflüchtet.

Nach einem Zusammenstoß mit einem Mountainbiker in einem Wald ist ein verschreckter junger Hund auf die A2 bei Herford geflüchtet. Beamte der Autobahnpolizei lotsten den vier Monate alten Jack Russell Terrier zu einer sicheren Mittelinsel und nahmen ihn in Obhut, wie die Polizei am Dienstag berichte.