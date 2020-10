Polizei lange machtlos : Schwan bremst Verkehr auf A2 aus

Hamm Ein störrischer Schwan hat auf der Autobahn 2 bei Hamm knapp eineinhalb Stunden die Polizei auf Trab gehalten. Die Polizei versuchte lange vergeblich, das Tier einzufangen.

Das Tier sei immer wieder auf die Fahrbahn gelaufen und habe sich zunächst weder verscheuchen noch einfangen lassen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Autos und Lastwagen bremsten, es bildete sich ein Stau hinter der Einsatzstelle. Die alarmierte Polizei habe dann lange vergeblich versucht, den großen Vogel dauerhaft von der Autobahn zu treiben.

Auch ein in solchen Fällen zuständiger Jäger, der das Tier fachmännisch einfangen oder in einer Gefahrensituation notfalls erlegen soll, wurde verständigt. „Aber die Sache ging gut aus: Die Kollegen haben den Schwan schließlich in ein nahe gelegenes Gewässer gescheucht“, berichtete die Polizeisprecherin.