Unfall bei Gelsenkirchen Zwei junge Motorradfahrer auf A2 tödlich verunglückt

Die beiden 17 und 21 Jahre alten Männer waren nach Polizeiangaben am Donnerstagabend in Richtung Hannover unterwegs, als sie aus unbekannter Ursache kurz vor der Ausfahrt Gelsenkirchen-Buer mit ihrem Motorrad stürzten. Dabei erlitten sie so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starben.