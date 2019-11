Zwei Schwerverletzte : A2 Richtung Oberhausen nach Unfall zeitweise gesperrt

Dortmund Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 sind in der Nacht zu Freitag zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Autobahn war auch am Morgen noch gesperrt.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr in Fahrtrichtung Oberhausen zwischen dem Kreuz Dortmund-Nordwest und Dortmund-Mengede, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte.