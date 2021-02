Stau nahe Dortmund : Autofahrer sitzen in Eiseskälte stundenlang auf der A2 fest

Stau auf der verschneiten A2 am Montag. Foto: AP/Martin Meissner

Dortmund Spiegelglatte Fahrbahnen, festgefahrene Lkw: In der Nähe von Dortmund geht auf der A2 am Montagabend nichts mehr. Helfer von Feuerwehr und THW versorgen die Fahrer in der Kälte.

Bei Minusgraden und Schnee ist der Verkehr auf der Autobahn 2 bei Dortmund für mehrere Stunden komplett zum Erliegen gekommen. Auf der Fahrbahn in Richtung Oberhausen hatten sich am Montagnachmittag Dutzende Lastwagen festgefahren, die vom Technischen Hilfswerk befreit werden mussten, wie die Polizei mitteilte. Zwischen der Abfahrt Kamen/Bergkamen und dem Autobahnkreuz Dortmund staue sich der gesamte Verkehr, niemand komme mehr durch.

Bitte nicht mehr auf die BAB 2 in Fahrtrichtung Oberhausen auffahren. Zwischen der Abfahrt Kamen/Bergkamen und dem Autobahnkreuz Dortmund - Nordwest sind die Fahrbahnen spiegelglatt. Mit Feuerwehr und THW arbeiten wir mit Hochdruck an der Beseitigung. #polizei #dortmund pic.twitter.com/prBjAuSebD — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) February 8, 2021

„Wir versuchen gerade, das Knäuel zu entwirren“, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Unfälle habe es nicht gegeben. Auto- und Lastwagenfahrer harrten jedoch seit Stunden in der Kälte aus und würden von Feuerwehr und THW versorgt. Die Polizei warnte beim Kurznachrichtendienst Twitter davor, die A2 in Richtung Oberhausen zu befahren. Die Fahrbahnen seien „spiegelglatt“.

(peng/dpa)