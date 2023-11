Zwischen Schwerte und Kreuz Dortmund/Unna A1 bei Dortmund nach Gefahrgutunfall voll gesperrt

Nach einem Gefahrgutunfall auf der Autobahn 1 in der Nähe von Dortmund sind Polizei und Feuerwehr am Mittwochnachmittag im Großeinsatz. Die stark befahrene Autobahn wurde nach Angaben der Autobahn GmbH zwischen Schwerte und dem Kreuz Dortmund/Unna in beiden Richtungen voll gesperrt - für wie lang, ist noch unklar. Es bildeten sich aus allen Richtungen lange Staus.