Freitag bis Montag : A1 bei Hagen wird am Wochenende in Richtung Köln gesperrt

A1 bei Hagen wird am Wochenende in Richtung Köln gesperrt

Hagen Auf der A1 beginnt am späten Freitagabend um 22 Uhr eine mehrtägige Sperrung in Fahrtrichtung Köln zwischen dem Autobahnkreuz Westhofen und der Anschlussstelle Hagen-West.

Als Grund nannte die Projektmanagementgesellschaft für Bundesfernstraßen, Deges, Arbeiten am Standstreifen. Er werde im Zuge des Neubaus der Brücke Hengstey als Fahrstreifen genutzt und müsse deshalb den Belastungen des Lkw-Verkehrs standhalten. Außerdem würden im Auftrag des Landesbetrieb Straßen.NRW zeitgleich Fahrbahnen in dem Bereich saniert sowie das Grün an dem Autobahnabschnitt zurückgeschnitten.