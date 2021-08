Schwerte Richtung Köln : Hochzeitskorso nach gefährlichen Fahrmanövern auf A1 gestoppt

Dortmund Nach gefährlichen Manövern auf der A1 zwischen Schwerte und Hagen hat die Polizei einen Hochzeitskorso gestoppt. Die Teilnehmer waren auch mit besonders PS-starken Autos unterwegs.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich am Samstagnachmittag 13 zum Teil hochmotorisierte Autos zunächst an einer Raststätte nahe Schwerte versammelt und zeitweise die dortige Fahrbahn blockiert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Danach meldeten Zeugen verbotswidrige Überholmanöver über alle drei Autobahnspuren in Fahrtrichtung Köln.