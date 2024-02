Fotos Eröffnung der neuen Leverkusener Rheinbrücke

Seit dem 19. Januar war die Leverkusener Rheinbrücke nun schon gesperrt, um die Brücke an das bestehende Verkehrsnetz anzuschließen. Bis zur feierlichen Eröffnung am Sonntag (4. Februar) blieb die A1 zwischen dem Kreuz Leverkusen und Köln-Nord in beiden Richtungen für den Verkehr geschlossen.