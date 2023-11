Zwischen Schwerte und Kreuz Dortmund/Unna Chemie-Transporter verunglückt auf A1 – Sperrung teils aufgehoben

Nach einem Gefahrgutunfall hat es auf der Autobahn 1 bei Dortmund einen großen Rettungseinsatz und eine stundenlange Vollsperrung gegeben. Der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrleute waren am Mittwoch in luftdichten Schutzanzügen rund um den Chemie-Lastwagen im Einsatz. Zunächst war unklar, welche Gefahr von dem mit Natriumhydrogensulfit beladenen Fahrzeug ausging. Die Bergung sollte sich nach Einschätzung der Polizei bis in die Nacht zum Donnerstag ziehen.