Ein Verletzter auf A57 bei Meerbusch : Autofahrer provoziert Unfälle – Polizei löst Amok-Alarm aus

Meerbusch Am Samstagnachmittag soll ein Autofahrer auf der Autobahn 57 bei Meerbusch absichtlich Unfälle verursacht haben. Ein Motorradfahrer wurde verletzt. Die Polizei Düsseldorf löste deswegen vorsorglich einen Amok-Alarm aus.

Ein Autofahrer hat auf der Autobahn 57 bei Meerbusch (Rhein-Kreis Neuss) mehrere Unfälle provoziert und einen vorsorglichen Amok-Alarm bei der Polizei ausgelöst. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Motorradfahrer bei einem der Unfälle verletzt, sagte ein Polizeisprecher am Samstagnachmittag. Demnach hätten Beamte den mutmaßlichen Täter festgenommen.

Die Polizei war mit einer Vielzahl an Kräften im Einsatz, - darunter Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber - nachdem gegen 14 Uhr mehrere Unfälle auf der A57 in Richtung Nimwegen gemeldet wurden. Zuerst hatte die Polizei von der Autobahn 44 berichtet. An der Anschlussstelle Bovert habe der Mann die Autobahn verlassen und seinen Wagen im Stadtgebiet Meerbusch abgestellt. Von dort aus sei er zu Fuß weiter geflüchtet.