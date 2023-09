Autofahrer aufgepasst A 555 zwischen Wesseling und Köln-Rodenkirchen gesperrt

Bereits seit April 2022 wird die A555 zwischen Köln und Bonn saniert. In Zuge dieser Sanierungsarbeiten wird die Strecke zwischen Wesseling und Rodenkirchen am kommenden Wochenende, 15. September, 21 Uhr, bis 18. September um 5 uhr, voll gesperrt. In dem betreffenden Abschnitt werden laut Autobahn GmbH Brückenarbeiten durchgeführt. Umleitungen werden ausgeschildert.