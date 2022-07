A 44 bei Aachen : Autofahrer unter Lastwagen-Anhänger eingeklemmt und tödlich verletzt

Aachen Der Wagen krachte in der Nacht zum Dienstag aus noch ungeklärten Gründen in den geparkten Lastwagen. Das Auto wurde unter dem Sattelauflieger eingeklemmt. Der Mann erlag demnach noch vor Ort seinen Verletzungen.

Der Wagen krachte in der Nacht zum Dienstag aus noch ungeklärten Gründen nach der Auffahrt zur Raststätte zwischen dem Autobahnkreuz Aachen und Aachen-Brand in den geparkten Lastwagen, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Das Auto wurde unter dem Sattelauflieger eingeklemmt. Der Mann, dessen Identität am Morgen noch unklar war, erlag demnach noch vor Ort seinen Verletzungen.