Nur mit Nachthemd bekleidet : 92-Jährige verlässt nachts Seniorenheim und stirbt

Bad Oeynhausen Eine 92-Jährige hat in der Nacht zu Sonntag ein Seniorenheim in Bad Oeynhausen verlassen und ist am Morgen auf dem Heimgelände tot aufgefunden worden. Die Frau war demnach nur mit einem Nachthemd bekleidet aus dem Haus verschwunden und offenbar wenig später ganz in der Nähe im Freien gestorben, wie es hieß.

Die Nachtwache der Einrichtung hatte Alarm ausgelöst. Die Polizei setzte für die Suche nach der Rentnerin auch einen Hubschrauber ein. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht, teilte die Polizei mit.

(bora/dpa)