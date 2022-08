„Wir haben alles gegeben“ : Pro Bahn NRW hält den Dauereffekt beim Neun-Euro-Ticket für gering

Düsseldorf Die dreimonatige Aktionszeit der preisgünstigen 9-Euro-Monatstickets läuft ab. Der Fahrgastverband Pro Bahn NRW sieht angesichts vieler Probleme zunächst keine große Lenkwirkung bei der Verkehrswende. Die Anbieter fordern eine bessere Finanzausstattung für den Nahverkehr.

Pro Bahn NRW geht davon aus, dass die Nachfrage im Nahverkehr nach dem Ende der 9-Euro-Tickets deutlich nachlassen wird. „Zwar gibt es dann wie in den Vorjahren die NRW-Abo-Aktion an Wochenenden und in den Herbstferien, die aber deutlich geringer merkbar ist“, meint Ebbers. Im Aktionszeitraum habe es in einigen Fällen auch chaotische Situationen auf Bahnsteigen gegeben, insbesondere wenn Züge ausfielen oder Kapazitäten etwa durch Baustellen eingeschränkt gewesen seien.