Sonderregelung in NRW : So kann man mit dem Neun-Euro-Ticket auch ICE und IC nutzen

Düsseldorf Vom 1. Juni bis zum 31. August können Bahnreisende mit dem Neun-Euro-Ticket den Nahverkehr in ganz Deutschland nutzen. Ausgenommen sind eigentlich Fahrten mit dem ICE oder IC. Doch in NRW kann man unter bestimmten Umständen trotzdem Fernzüge nutzen.

Da das Neun-Euro-Ticket für den Nahverkehr in ganz Nordrhein-Westfalen gültig ist, beinhaltet eine Fahrt auch die Mobilitätsgarantie NRW. Das bedeutet: Sollten sich Bus oder Bahn um 20 Minuten oder mehr an der Abfahrtshaltestelle verspäten oder gar ausfallen, so können Fahrgäste alternativ einen Fernverkehrszug, also EC, IC oder ICE nutzen und sich die Kosten erstatten lassen. Zudem besteht die Möglichkeit auf ein Taxi oder Sharing-System umzusteigen, hier werden allerdings maximal 30 Euro und in den Abendstunden (zwischen 20 und 5 Uhr) 60 Euro erstattet. Das Formular zur Ticketerstattung finden Sie auf der Website der Mobilgarantie NRW.