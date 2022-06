Kontrollen in Bus und Bahn in NRW : Trotz 9-Euro-Tickets ohne gültigen Fahrschein unterwegs

Kontrollen in Bus und Bahn in NRW

Düsseldorf/Köln Bahnfahren ist so günstig wie nie. Trotzdem erwischen die Kontrolleure immer noch Personen ohne gültigen Fahrschein. Was eine Umfrage unserer Redaktion unter Verkehrsbetrieben ergeben hat.

Die Fahrgäste in der gut gefüllten Straßenbahnlinie U72 in Düsseldorf schauen am Pfingstmontag etwas verdutzt, als sie plötzlich einen Mann rufen hören: „Fahrschein-Kontrolle, zeigen Sie bitte ihre Fahrkarten!“ Einige in der Bahn halten das zunächst für einen Scherz und richten den Blick wieder auf ihre Smartphones; andere reagieren erst gar nicht. Und eine Frau mit zwei Kindern fragt: „Kontrolle? Wer fährt denn noch ohne Fahrschein, seitdem es das 9-Euro-Ticket gibt?“ Genügend täten das, entgegnet der Kontrolleuer. „Ich kann es selbst nicht fassen, dass immer noch Leute ohne gültiges Ticket in den Bahnen unterwegs sind – und nicht gerade wenig“, sagt er.