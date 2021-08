Migration

2020 sind mit 363.700 Menschen, die aus anderen Bundesländern oder dem Ausland nach NRW gezogen sind, fast genauso viele neue Nordrhein-Westfalen geworden wie 1949. Damals lag diese Zahl bei 396.200.

NRW verlassen haben dagegen im Jahr 2020 fast dreimal so viele Menschen (339.500) wie 1949. Damals wurden 120.600 Fortzüge in andere Bundesländer oder in das Ausland registriert. Die im Vergleich zur Einwohnerzahl so hohe Zahl Zugezogener 1949 lässt sich vor allem auf die Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs beziehen. 2020 lag die Zahl der Zuzüge nach NRW aufgrund der Pandemie auf einem niedrigeren Niveau als in den Jahren zuvor.