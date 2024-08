75. Geburtstag eines kulinarischen Klassikers „Wat macht dich satt? Ne Currywurst“

Herzogs Pfund ist sein Schärfe-Konzept, eingeteilt in Ziffern. Die 3 ist die milde Grundsoße, dann geht es hoch bis 10 plus. Die 7 ist angemessen scharf, darüber wird’s kritisch. „Eine 10 darf nur probieren, wer schon eine 8 oder 9 ohne Probleme gegessen hat“, sagt Herzog. Gemessen wird der Schärfegrad in Scoville. Die 10 hat 660.000 Scoville, Tabasco zum Vergleich kommt nur auf 4000.