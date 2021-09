Aktenzeichen XY...ungelöst : 65 Hinweise auf Serien-Bankräuber nach TV-Ausstrahlung

Düsseldorf Der Fall eines Serien-Bankräubers, der in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz agiert, beschäftigte am Mittwoch die Zuschauer von „Aktenzeichen XY...ungelöst“. Für 14 Überfälle soll der Gesuchte verantwortlich sein.

Aufgrund der TV-Fahndung nach einem Serien-Bankräuber, der in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sein Unwesen treibt, sind bislang 65 Hinweise auf den Gesuchten eingegangen. Diesen werde nun nachgegangen, teilte ein Sprecher des Landeskriminalamts in Düsseldorf am Freitag auf dpa-Anfrage mit. Der Fall war am Mittwochabend in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ gezeigt worden.

Außer in Remscheid soll der Gangster auch in Niederkrüchten, Erkelenz, Nephten, Lippstadt, Viersen, Bad Münster am Stein, Kirchen im Westerwald, Ascheberg, Hinsbeck, Düren und Duisburg zugeschlagen haben. Den bislang letzten Überfall der Serie soll er am 16. Januar 2020 in Rees am Niederrhein begangen haben.